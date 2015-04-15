нужно написать 4 текста к разделам. Текст должен представлять собой ТОЛЬКО полезную информацию заточенную и немного под сео. ЗАПРЕЩЕНО в тексте упоминание рекламы, например наш ...
Требуется автор статей на мед. сайт.
Доброго времени суток,
Требуется копирайтер для написания 50 статей на мед. тематику (психиатрия, псих. заболевания).
Нужно делать копирайт по ТЗ, с использованием SEO ключей. Цена за тыс. без пробелов 50руб.
Средняя загруженность 50–100 тыс. в неделю.
От вас жду ВЫПОЛНЕННОГО ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ! Можете брать сразу если интересует вакансия.
Тестовое задание
КЛЮЧИ:
шизофрения 2 раза
симптомы 1 раз
причины 2 раза
Должен быть 1 список из 5 пунктов.
Объем 1000 ЗБП.
Уникальность по text.ru от 90+, по Etxt Antiplagiat 95+
ГОТОВОЕ ЗАДАНИЕ КИДАТЬ СООБЩЕНИЕМ!
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