Требуется автор статей на мед. сайт.

Доброго времени суток,

Требуется копирайтер для написания 50 статей на мед. тематику (психиатрия, псих. заболевания).

Нужно делать копирайт по ТЗ, с использованием SEO ключей. Цена за тыс. без пробелов 50руб.

Средняя загруженность 50–100 тыс. в неделю.

От вас жду ВЫПОЛНЕННОГО ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ! Можете брать сразу если интересует вакансия.

Тестовое задание

КЛЮЧИ:

шизофрения 2 раза

симптомы 1 раз

причины 2 раза

Должен быть 1 список из 5 пунктов.

Объем 1000 ЗБП.

Уникальность по text.ru от 90+, по Etxt Antiplagiat 95+

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