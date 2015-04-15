Требуется автор статей на мед. сайт.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок360 просмотров

Доброго времени суток,

Требуется копирайтер для написания 50 статей на мед. тематику (психиатрия, псих. заболевания).

Нужно делать копирайт по ТЗ, с использованием SEO ключей. Цена за тыс. без пробелов 50руб.

Средняя загруженность 50–100 тыс. в неделю.

От вас жду ВЫПОЛНЕННОГО ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ! Можете брать сразу если интересует вакансия.

Тестовое задание

КЛЮЧИ:

шизофрения 2 раза

симптомы 1 раз

причины 2 раза

Должен быть 1 список из 5 пунктов.

Объем 1000 ЗБП.

Уникальность по text.ru от 90+, по Etxt Antiplagiat 95+

ГОТОВОЕ ЗАДАНИЕ КИДАТЬ СООБЩЕНИЕМ!

Написание статей
10 лет назад
vgm
36 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

VeraPavlova
36 лет
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Первый человек, который смог выполнить все требования с ПЕРВОГО РАЗА. Начали сотрудничать, надеюсь будем работать долго и плодотворно!
Адекватные требования. ТЗ поставлено четко и лаконично. Надеюсь, что будем сотрудничать долго и плодотворно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

VeraPavlova
36 лет
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад

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