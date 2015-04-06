Написать текст на главную страницу сайта

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Закрыт4 заявки219 просмотров

здравствуйте.

есть сайт по микрокредитам и займам.

надо написать текст на главную страницу.

объем 6-8 тыс символов.

количество ключей около 60шт.

они все проработаны, очеловечены для прямого вхождения в текст. надо употребить по 1-му разу.

срок сдачи работы до 12 часов дня по Мск 7 апреля.

указывайте свою стоимость выполнения работы.

обязательно укажите примеры написанных вами текстов.

10 лет назад
ostiger
Олег 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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