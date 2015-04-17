Заполнить сайт несколькими статьями

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен16 заявок302 просмотра

Необходимо заполнить сайт определённым количеством статей на тему мобильных телефонов под управлением операционной системы Android.

Необходим перевод с англоязычных или глубокий рерайт с русских ресурсов.

Приветствуется хорошее знание русского языка, пунктуации, оборотов речи, понимание и интерес в данной теме.

Android
10 лет назад
programslv
Семёнов 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
$35
14 дней
Анна отличный исполнитель, всем советую. Сделала работу в указанные сроки, учитывая все пожелания и замечания. Если нужен ответственный и исполнительный человек, всем советую Анну.
Полностью довольна сотрудничеством с Евгением. Ответственный человек, который правильно ставит задачу и своевременно оплачивает результат. Рада продолжить с ним работу.

Заявки фрилансеров

Anna_Igorevna_
Анна 
32 года
10 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад

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