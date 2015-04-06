нужно написать 4 текста к разделам. Текст должен представлять собой ТОЛЬКО полезную информацию заточенную и немного под сео. ЗАПРЕЩЕНО в тексте упоминание рекламы, например наш ...
Контент для немецкого сайта
Напсать 12 материалов с доп. условиями.
Инфомация по материалом краткая есть.
Тематика ИТ безопастность
Название
Анонс (~200 символов)
Текст дельно (~2000) продающий текст с позиционирование на компанию ХХХХ с вхождением ключевых слов
ключевые слова (топ 5 из google KeywordPlanner по региону германия язык немецкий)
описание страницы для гугла(~ 120 символов)
Заявки фрилансеров
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