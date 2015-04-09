Написать статью

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Закрыт7 заявок272 просмотра

№ заказа 6328. Написать статью

Тип работа _____Статья_______

Тема: Соотношение средств аэробный и анаэробной

подготовки в циклах тренировочного процесса борцов рукопашного стиля.

Количество стр: _____2-3стр______________

Уникальность: ________80%______________

Срок написания______9.04.15_____________

Дополнительную документацию отправлю откликнувшимся, указывайте свой эл.адрес.

10 лет назад
workbest
44 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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