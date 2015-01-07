Написать публикации для групп в ВК

Нужно сделать качественный рерайт статей на темы «Именины», «Приметы и суеверия», «Магия» и «Гадания». Так как темы довольно специфичны, то мы с особым вниманием отнесемся к кандидатам, которые неравнодушны к тематике «непознанного» в целом и имеют ...