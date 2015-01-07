Написать публикации для групп в ВК

Нужно сделать качественный рерайт статей на темы «Именины», «Приметы и суеверия», «Магия» и «Гадания». Так как темы довольно специфичны, то мы с особым вниманием отнесемся к кандидатам, которые неравнодушны к тематике «непознанного» в целом и имеют ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать интересные публикации в группу. Требования
1) Уникальный и Интересный контент, НЕ РЕРАЙТ
2) Публикации разного характера: обзоры, новости, смешные истории, опросы
3) Знание автомобильной тематики
4) знание принципов SMM
Приветствуется
1) Перевод с иностранных источников
2) Написание собственных обзоров.
- Похожие заказы
- Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужны 5 статей тематика приложения на Андроид. Общий объем ~8 000 символов. Сделать желательно все сегодня. В заявке указывайте стоимость работыКопирайтинг12 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужны короткие емкие тексты для баннеров рекламирующих антивирус, до 6 слов. Какие отличительные особенности продукта необходимо отразить в тексте: В зависимости от подхода, решение любой проблемы; Портрет целевой аудитории: Пользователи мобильных телефонов (подробнее группы оговорим при переписке); Какие ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен9 лет назад
Здравствуйте! Есть 20 флеш-игр Minecraft, нужно к каждой игре составить грамотное описание объемом 1 000 символов каждая! Спасибо!Копирайтинг19 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужен копирайтер для написания ТЗ на тематику электроники. Бюджет 30 рублей за 1000 символов.Копирайтинг9 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно написать статью на тему ограждений с определенными ключевиками. Размер 1000 символов шингл 4Копирайтинг17 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо написать пресс-релиз о конкурсе на лучшую статью. Сложность в том, что новость нужно написать самостоятельно, событие как таковое, описано не в новостном стиле. Да информации на сайте много лишней, поэтому нужно уловить самую главную ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужны статьи экспертного содержания без "воды", но не раскрывающие тему полностью, а стимулирующие к заказу данных услуг в студии без особого "наваливания" данных услуг. Объем каждого текста: - основной текст - 3-4 тыс. знаков; - дескрипшен - 100-150 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Друзья, необходимо придумать текст для страницы предрегистрации на развлекательном, статейном проекте с системой поощрения. Вместе с этим необходимо придумать интересный слоган. Все подробности в ТЗ. С вопросами обращайтесь в личку. От вас стоимость работы. Дедлайн - ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт9 лет назад