Написать публикации для групп в ВК

$200
КопирайтингЗакрыт20 заявок314 просмотров
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Необходимо написать интересные публикации в группу. Требования

1) Уникальный и Интересный контент, НЕ РЕРАЙТ

2) Публикации разного характера: обзоры, новости, смешные истории, опросы

3) Знание автомобильной тематики

4) знание принципов SMM

Приветствуется

1) Перевод с иностранных источников

2) Написание собственных обзоров.

9 лет назад
alexfinisk
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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