Тексты/Статьи на тему "Разработка веб-сайтов"

Друзья, необходимо придумать текст для страницы предрегистрации на развлекательном, статейном проекте с системой поощрения. Вместе с этим необходимо придумать интересный слоган. Все подробности в ТЗ. С вопросами обращайтесь в личку. От вас стоимость работы. Дедлайн - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны статьи экспертного содержания без "воды", но не раскрывающие тему полностью, а стимулирующие к заказу данных услуг в студии без особого "наваливания" данных услуг.
Объем каждого текста:
- основной текст - 3-4 тыс. знаков;
- дескрипшен - 100-150 знаков.
Текста должны быть структурированы и читабельны. Перед началом разработки текста выбранными исполнителями необходимо будет согласовать структуру: уточнения по раскрываемому смыслу текста, разделы/подразделы (заголовки/подзаголовки), примерные пропорции (объем) каждого блока.
Скорее всего статьи будут розданы разным исполнителям, как пробные задания с возможной перспективой постоянного сотрудничества.
Оставляйте Ваши предложения (цена, срок, № желаемой статьи) только в проекте.
Темы:
1. Как получить первые звонки с сайта?
2. Какая должны быть информация о компании сайте, чтобы сайту доверяли?
3. Какие разделы нужны на сайте?
4. Стоимость сайта.
5. Выгодный сайт.
6. Хороший сайт.
7. Разработка сайта по ТЗ.
8. Сайт по специфике бизнеса.
9. Как запустить контекст?
10. Как сформулировать цель и задачи сайта (проекта)?
- Похожие заказы
- Копирайтинг9 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуются тексты о районах Подмосковья. Названия районов дам. Уникальность 96% по адвего. 1000 знаков каждый текст. В статьях обязательно упомянуть крупные населённые пункты (укажу, какие), раскрыть какую-то специфику района. Например, "индустриальный центр", или "самый зелёный ...Копирайтинг37 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1900
Необходимы информационные статьи, а также описания товаров. Общий объем работы примерно на 4 000 000 знаков. От исполнителя требуется ответственность, грамотность и логичность текстов. Минимальная оплата 25 рублей за 1000 знаков без пробелов.Копирайтинг23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Ищу рерайтеров-новичков для обработки материалов на тему психологии, красоты и здоровья. Исходниками обеспечиваю, ключи даю (нужно минимальное вхождение ключей), необходима уникальность 100%. Жду ваши предложения и расценки. P.S. Проект бюджетный, прошу не обращаться людей с большим опытом ...Копирайтинг58 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно написать 16 уникальных текстов по тематике красоты для салона красоты. Быстро. Оплата - 50 руб за тыс знаков. оплата - яндекс деньгами.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен9 лет назад
- $1500
Требуется наполнение сайта интернет-магазина одежды. - Статьи информационного характера. Общий об'ем работы примерно на 900 000 знаков. - Описания товаров примерно на 2 000 000 знаков Присылайте примеры своих работ. Из них я хочу увидеть, как вы излагаете ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1
Ищу копирайтера/рерайтера. Тематика - сварочное оборудование и материалы Тексты - описания товаров, статьи, новости Уникальность по text.ru 100% Объем - больше 3 000 000 символов Оплата 60 р. за 1000 символов П.с. Прошу сразу высылать пример Вами написанной технической статьиКопирайтинг21 заявкаЗакрыт9 лет назад
В связи с ребрендингом существующей компании мы создаем новый сайт, каталог, маркетинг кит, блог и т.д. Нужен копирайтер для существующего объема и на постоянной основе (новости, статьи в блоге, индивидуальные коммерческие и т.д.) П.С. в личку жду ...Копирайтинг31 заявкаЗакрыт9 лет назад
Необходимо перевести аудиофайл в печатный текст. Длительность 1,5 часа. Строительная тематика. Оплата на карточку в Сбербанке.Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
в первой нужно два анкора: адвокат по арбитражным делам споры по недвижимости во второй нужно два анкора: арбитражный адвокат адвокат по недвижимости От вас: варианты тем для этих статей, уникальность по адвего от 95%, объем от 2000 знаков бп. Оплата на карту ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт9 лет назад