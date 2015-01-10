Тексты/Статьи на тему "Разработка веб-сайтов"

Нужны статьи экспертного содержания без "воды", но не раскрывающие тему полностью, а стимулирующие к заказу данных услуг в студии без особого "наваливания" данных услуг.

Объем каждого текста:

- основной текст - 3-4 тыс. знаков;

- дескрипшен - 100-150 знаков.

Текста должны быть структурированы и читабельны. Перед началом разработки текста выбранными исполнителями необходимо будет согласовать структуру: уточнения по раскрываемому смыслу текста, разделы/подразделы (заголовки/подзаголовки), примерные пропорции (объем) каждого блока.

Скорее всего статьи будут розданы разным исполнителям, как пробные задания с возможной перспективой постоянного сотрудничества.

Оставляйте Ваши предложения (цена, срок, № желаемой статьи) только в проекте.

Темы:

1. Как получить первые звонки с сайта?

2. Какая должны быть информация о компании сайте, чтобы сайту доверяли?

3. Какие разделы нужны на сайте?

4. Стоимость сайта.

5. Выгодный сайт.

6. Хороший сайт.

7. Разработка сайта по ТЗ.

8. Сайт по специфике бизнеса.

9. Как запустить контекст?

10. Как сформулировать цель и задачи сайта (проекта)?