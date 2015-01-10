Тексты/Статьи на тему "Разработка веб-сайтов"

КопирайтингЗавершен19 заявок312 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны статьи экспертного содержания без "воды", но не раскрывающие тему полностью, а стимулирующие к заказу данных услуг в студии без особого "наваливания" данных услуг.

Объем каждого текста:

- основной текст - 3-4 тыс. знаков;

- дескрипшен - 100-150 знаков.

Текста должны быть структурированы и читабельны. Перед началом разработки текста выбранными исполнителями необходимо будет согласовать структуру: уточнения по раскрываемому смыслу текста, разделы/подразделы (заголовки/подзаголовки), примерные пропорции (объем) каждого блока.

Скорее всего статьи будут розданы разным исполнителям, как пробные задания с возможной перспективой постоянного сотрудничества.

Оставляйте Ваши предложения (цена, срок, № желаемой статьи) только в проекте.

Темы:

1. Как получить первые звонки с сайта?

2. Какая должны быть информация о компании сайте, чтобы сайту доверяли?

3. Какие разделы нужны на сайте?

4. Стоимость сайта.

5. Выгодный сайт.

6. Хороший сайт.

7. Разработка сайта по ТЗ.

8. Сайт по специфике бизнеса.

9. Как запустить контекст?

10. Как сформулировать цель и задачи сайта (проекта)?

9 лет назад
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
kate-online
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
4 года назад
9 лет назад
$4
1 день
Екатерина, спасибо! Все хорошо сделала, внесла необходимые корректировки. А главное в срок!
Заказчик умеет объяснить, что он хочет, ставит конкретные задачи. Оплата быстрая, часто выходит на связь. С удовольствием продолжу работу на постоянной основе :)
  • Похожие заказы

  • Страница предрегистрации + слоган

    Друзья, необходимо придумать текст для страницы предрегистрации на развлекательном, статейном проекте с системой поощрения. Вместе с этим необходимо придумать интересный слоган. Все подробности в ТЗ. С вопросами обращайтесь в личку. От вас стоимость работы. Дедлайн - ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Тексты о районах Подмосковья

    Требуются тексты о районах Подмосковья. Названия районов дам. Уникальность 96% по адвего. 1000 знаков каждый текст. В статьях обязательно упомянуть крупные населённые пункты (укажу, какие), раскрыть какую-то специфику района. Например, "индустриальный центр", или "самый зелёный ...

    Копирайтинг37 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина бытовой техники

    $1900

    Необходимы информационные статьи, а также описания товаров. Общий объем работы примерно на 4 000 000 знаков. От исполнителя требуется ответственность, грамотность и логичность текстов. Минимальная оплата 25 рублей за 1000 знаков без пробелов.

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт материалов женской тематики

    Добрый день! Ищу рерайтеров-новичков для обработки материалов на тему психологии, красоты и здоровья. Исходниками обеспечиваю, ключи даю (нужно минимальное вхождение ключей), необходима уникальность 100%. Жду ваши предложения и расценки. P.S. Проект бюджетный, прошу не обращаться людей с большим опытом ...

    Копирайтинг58 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Наполнить интернет-магазин одежды

    $1500

    Требуется наполнение сайта интернет-магазина одежды. - Статьи информационного характера. Общий об'ем работы примерно на 900 000 знаков. - Описания товаров примерно на 2 000 000 знаков Присылайте примеры своих работ. Из них я хочу увидеть, как вы излагаете ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Поиск копирайтера/рерайтера

    $1

    Ищу копирайтера/рерайтера. Тематика - сварочное оборудование и материалы Тексты - описания товаров, статьи, новости Уникальность по text.ru 100% Объем - больше 3 000 000 символов Оплата 60 р. за 1000 символов П.с. Прошу сразу высылать пример Вами написанной технической статьи

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Комплексный копирайтинг для новой компании

    В связи с ребрендингом существующей компании мы создаем новый сайт, каталог, маркетинг кит, блог и т.д. Нужен копирайтер для существующего объема и на постоянной основе (новости, статьи в блоге, индивидуальные коммерческие и т.д.) П.С. в личку жду ...

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Перепечатка аудио

    Необходимо перевести аудиофайл в печатный текст. Длительность 1,5 часа. Строительная тематика. Оплата на карточку в Сбербанке.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужно написать 2 статьи по юридической тематике

    в первой нужно два анкора: адвокат по арбитражным делам споры по недвижимости во второй нужно два анкора: арбитражный адвокат адвокат по недвижимости От вас: варианты тем для этих статей, уникальность по адвего от 95%, объем от 2000 знаков бп. Оплата на карту ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад