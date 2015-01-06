Наполнить интернет-магазин одежды

$1500
КопирайтингЗакрыт9 заявок333 просмотра
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Требуется наполнение сайта интернет-магазина одежды.

- Статьи информационного характера. Общий об'ем работы примерно на 900 000 знаков.

- Описания товаров примерно на 2 000 000 знаков

Присылайте примеры своих работ. Из них я хочу увидеть, как вы излагаете свои мысли.

Оплата 25 рублей за 1000.

Ответственность и грамотность исполнителя.

Уникальность работ.

9 лет назад
xananeo
29 летКазахстан
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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