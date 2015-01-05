Нужно написать несколько статей по применению пьютера

Требуется написать несколько (не менее 2-х) разных статей на тему истории такого металла как пьютер. Его применении в искусстве, ювелирном деле.

Сделать акценты на безвредность современных сплавов, высокую художественную и эстетическую ценность данного материала. Сравнить с серебром, определить многие схожие свойства. В противовес пьютер поставить дешевые изделия из ЦАМа, которыми славится вся китайская бижутерия, в которых нет ничего ценного.

Ключевые моменты: красиво и дорого, не дешевая бижутерия. Изделия для ценителей истинной, природной красоты изделий из металла, а не дешевой китайской бижутерии.

Статья должна формировать у читателя положительное восприятие изделий из ювелирного сплава олова (пьютера), вызывала желание приобрести и владеть такими изделиями.

Отдельно нужно написать статью о применении металлических украшений из пьютер в скрапбукинге, насколько эти изделия положительно отличаются от деловой китайской бижутерии и делают работы не только красивыми но и ценными.