Написание текстов по уходовой косметике

Требуется пара отзывов на ЯМаркете. Тексты простые - краткое ТЗ пришлю исполнителю. Оплата после публикации на маркете (через два-три дня после публикации, чтобы убедиться, что отзыв не будет снят). Писать только тем, у кого есть опыт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется девушка, которая хорошо разбирается в уходовой косметике и умеет красиво писать. В статьях нужно будет описывать косметику, правила ее применения, состав и так далее. Будет дано конкретное техническое задание. Основное требование - КАЧЕСТВЕННОЕ И ДОСТУПНОЕ изложение текста.
Оплата начинается с 30 рублей за 1.000 символов (ориентируемся на эту цену). Уникальность проверяется по etxt, от 94%
Обязательно указываем ICQ номер. Я свяжусь.
- Похожие заказы
- Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
Надо сделать 6 обзорных статей по банкнотам России – СССР, от 3 до 5 тысяч знаков б/п. Уникальность по Адвего (шингл-3, фраза-4) не меньше 85. Нужен хорошо читаемый текст, в духе Википедии, без лишних ...Завершен9 лет назад
Нужна статья в журнал о клининговой компании. Все данные дам. 3000-3200 символов с нашими картинками (картинки есть). Интересуют сроки, цена и примеры.Завершен9 лет назад
Здравствуйте, необходимо написать статью, тематика инвестиции. Так же чтобы было упоминание про интернет инвестиции hyip, статья должна быть уникальная. В тексте употребить следующие ключевые слова: -мониторинг hyip - 2 раза (можно склонять) -высокодоходный инвестиционный проект- 1 раз -мониторинг ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, необходимо написать и опубликовать по 10-20 (сколько сможете) фильмов в день. Описание от 1000 символов, уникальность каждой не менее 90% по text.ru, + опубликовать написанное на сайте. Работы много, тематика не дорогая, Жду ваших ...Копирайтинг40 заявокЗакрыт9 лет назад
Задача: разработать/написать текст на тему теплиц из поликарбоната. Объем текста: 4 000 - 8 000 знаков. Критерии: читабельный, структурированный текст разбитый на разделы/подразделы с учетом описания услуг компании. Основные ключи: теплицы, теплицы из поликарбоната. Дополнительные ключи (подразделы текста - ...Копирайтинг37 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте, для нового сайта, который планируется запускать, требуется написание небольших постов в блог. Тематика: 1) Обзоры новинок снаряжения для подводной охоты и подводной видеосъемки 2) Рецепты приготовления различных видов рыб 3) Рерайт новостей событий в мире подводной охоты 4) ваши ...Завершен9 лет назад
Здравствуйте Тpeбуютcя cотpудники для paботы нa дому. Удaлённaя paботa в ceти интepнeт, чacтичнaя зaнятоcть, быть он-лайн 10 часов, бecплaтноe обучeниe в пpоцecce дeятeльноcти. От Вac тpeбуeтcя: грамотность и усидчивость В CMS Wordpress и DLE Необходимо 1 найти ...Копирайтинг105 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется наполнение сайтов контентом, сайты на различные тематики (чаще коммерческие) требуется: написание контента, публикация контента, ведение групп/ы в соцсетях. Желательны: минимальные знания CMS Wordpress; умение искать информацию. Объем работы в день прогнозируемо: не более 3–4 часов * 5 дней. В ответах указывайте стоимость ...Завершен9 лет назад
- $10
Здравствуйте. Есть шаблонное письмо, в нем надо заменять каждый раз 2 слова, слова так же дам, список e-mail-ов в наличии. Нужно в ручную это разослать, кол-во писем 660Завершен9 лет назад