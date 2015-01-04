Написание текстов по уходовой косметике

Требуется девушка, которая хорошо разбирается в уходовой косметике и умеет красиво писать. В статьях нужно будет описывать косметику, правила ее применения, состав и так далее. Будет дано конкретное техническое задание. Основное требование - КАЧЕСТВЕННОЕ И ДОСТУПНОЕ изложение текста.

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