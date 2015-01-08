Заказывал у Наталии текст для печатного издания. Пресс-релиз о клининговой компании. Наталья сразу проявила интерес к делу, начала задавать только вопросы по теме, кроме этого справилась четко в сроки, о которых мы договаривались, не смотря на то, что работа выполнялась в праздник и нужна была срочно:) Ночью я обратился, утром статья была на почте. Статья понравилась всему коллективу нашей компании и редакторам журнала. Написана качественно, ответственно и с душой! Рекомендую.