"Слова имеют собственную душу..." - Б.Брехт

Уважаемые заказчики!

Я специализируюсь на имиджевых и рекламных статьях и готова предложить вам тексты, которые способствуют как формированию позитивного мнения, так и увеличению продаж вашего товара или услуги.

Профессиональный опыт позволяет мне писать тексты осмысленные, с учетом не только ваших пожеланий, но и моих знаний. Я всегда предложу вам лучший вариант и, при необходимости,

рационально аргументирую каждое свое предложение.

Как я работаю:

- К выполнению заказов я приступаю только после выбора меня исполнителем на проекте.

- Я тщательно изучаю и анализирую информацию по вашей теме; бывает, что задаю и много вопросов)).

- Тексты для главных страниц, для буклетов и флаеров у меня в приоритете (просто потому, что нравится :) ). Эти заказы я выполняю в течение суток (при условии четкого ТЗ).

- Никогда не выполняю заказов «на вчера», «прямо сейчас» и «капец как срочно надо», так как ответственно подхожу к работе, а ответственность требует времени.

- Сроки выполнения больших объемов текстов лучше оговаривать, потому что график работ у меня расписан минимум на 5 дней вперед.

- Свой труд и свое время очень ценю(!), поэтому я не пишу тексты по минимальной стоимости «для годится» или «лишь бы что-то было на сайте».

Есть вопросы? Не стесняйтесь, задавайте! Можно писать на почту: [email protected]

Я – «ЗА» эффективное сотрудничество!

P.S.: я закончила институт журналистики Киевского национального

университета им. Т.Г.Шевченка и общий стаж работы по специальности у меня составляет более 15 лет.

Мои услуги и примеры работ:

1. Тексты для главных страниц и разделов «О нас» (от 4 $/1000 зн.):

http://vasha-kartina.ru/#

http://takiepirogi.com.ua

http://oxi.in.ua

http://avtoshop.od.ua/o-nas

http://zontkov.com.ua/g2278779-zonty

http://givova-team.com

http://monuments.kiev.ua/ru/

http://geotop.ck.ua

2. Пресс-релизы для СМИ (10 $ за весь текст без привязки к знакам):

http://pr.adcontext.net/15/06/02/204756

http://allretail.ua/news/41278/

Посмотреть тексты релизов можно также и в моем Портфолио.

3. Рекламные имиджевые статьи (5$/1000зн.).

В Портфолио есть пример статьи для глянцевого журнала.

4. Продающие описания для категорий, подкатегорий и т.п. (2 $/1000зн.):

http://megastyle.org.ua/blog/kupit-vhodnye-dveri-v-sumah

http://fortmedica.com/a196304-pomosch-hirurgam-sovremennye.html

http://zontkov.com.ua/g2278934-zhenskie-zonty

http://oxi.in.ua/g5435274-zhenskie-vyshivanki

5. Письма для рассылок (от 2,5 $/1000 зн.).

Тексты можно почитать в Портфолио.

6. Рекламные тексты для флаеров, буклетов, плакатов и т.п. (от 5$ за текст):

Примеры текстов представлены в Портфолио.

7. Коммерческие предложения (от 4$/1000 зн.).

Примеры есть в Портфолио.

8. Обзорные статьи на разные темы (2$/1000зн.):

Обзорная статья о стилях в одежде:

http://lesyashop.com.ua/poleznaia-informatsia/u-kazhdogo-vozrasta-svoia-krasota-i-makiiazh-ne-dolzhen-ee-portit

Обзорная статья про бренд Hypertherm(плазменная резка):

http://www.plasmainfo.ru/technology/414/

Обзорная статья о профнастиле:

http://www.astprof.ru/advice/profnastil-iz-kakogo-materiala-vybrat/

Дополнительная информация:

- Я отлично разбираюсь в земельном законодательстве Украины, т.к. несколько лет проработала в этой сфере.

- Волею случая, больше всего текстов я написала на мед.тему, хотя и не медик.

- Интервью, очерки, рецензии, эссе, сценарии брифингов, круглых столов, пресс-конференций – это тоже ко мне, все-таки я – журналист.

- Редактуру/корректуру статей, книг сделаю качественно.

- Свою работу очень люблю, поэтому если у вас есть интересный, нестандартный заказ (тема), с удовольствием его выполню и даже готова снизить цену!

Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!