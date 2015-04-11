Nati_1

Наталья Бондаренко Nati_1

 
45 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
"Слова имеют собственную душу..." - Б.Брехт

Уважаемые заказчики!

Я специализируюсь на имиджевых и рекламных статьях и готова предложить вам тексты, которые способствуют как формированию позитивного мнения, так и увеличению продаж вашего товара или услуги.

Профессиональный опыт позволяет мне писать тексты осмысленные, с учетом не только ваших пожеланий, но и моих знаний. Я всегда предложу вам лучший вариант и, при необходимости,

рационально аргументирую каждое свое предложение.

Как я работаю:

-  К выполнению заказов я приступаю только после выбора меня исполнителем на проекте.

-  Я тщательно изучаю и анализирую информацию по вашей теме; бывает, что задаю и много вопросов)).

-  Тексты для главных страниц, для буклетов и флаеров у меня в приоритете (просто потому, что нравится :) ). Эти заказы я выполняю в течение суток (при условии четкого ТЗ).

-  Никогда не выполняю заказов «на вчера», «прямо сейчас» и «капец как срочно надо», так как ответственно подхожу к работе, а ответственность требует времени.

-  Сроки выполнения больших объемов текстов лучше оговаривать, потому что график работ у меня расписан минимум на 5 дней вперед.

-  Свой труд и свое время очень ценю(!), поэтому я не пишу тексты по минимальной стоимости «для годится» или «лишь бы что-то было на сайте».

Есть вопросы? Не стесняйтесь, задавайте! Можно писать на почту: [email protected]

Я – «ЗА» эффективное сотрудничество!

P.S.: я закончила институт журналистики Киевского национального

университета им. Т.Г.Шевченка и общий стаж работы по специальности у меня составляет более 15 лет.

Мои услуги и примеры работ:

1. Тексты для главных страниц и разделов «О нас» (от 4 $/1000 зн.):

http://vasha-kartina.ru/#

http://takiepirogi.com.ua

http://oxi.in.ua

http://avtoshop.od.ua/o-nas

http://zontkov.com.ua/g2278779-zonty

http://givova-team.com

http://monuments.kiev.ua/ru/

http://geotop.ck.ua

2. Пресс-релизы для СМИ (10 $ за весь текст без привязки к знакам):

http://pr.adcontext.net/15/06/02/204756

http://allretail.ua/news/41278/

Посмотреть тексты релизов можно также и в моем Портфолио.

3. Рекламные имиджевые статьи (5$/1000зн.).

В Портфолио есть пример статьи для глянцевого журнала.

4. Продающие описания для категорий, подкатегорий и т.п. (2 $/1000зн.):

http://megastyle.org.ua/blog/kupit-vhodnye-dveri-v-sumah

http://fortmedica.com/a196304-pomosch-hirurgam-sovremennye.html

http://zontkov.com.ua/g2278934-zhenskie-zonty

http://oxi.in.ua/g5435274-zhenskie-vyshivanki

5. Письма для рассылок (от 2,5 $/1000 зн.).

Тексты можно почитать в Портфолио.

6. Рекламные тексты для флаеров, буклетов, плакатов и т.п. (от 5$ за текст):

Примеры текстов представлены в Портфолио.

7. Коммерческие предложения (от 4$/1000 зн.).

Примеры есть в Портфолио.

8. Обзорные статьи на разные темы (2$/1000зн.):

Обзорная статья о стилях в одежде:

http://lesyashop.com.ua/poleznaia-informatsia/u-kazhdogo-vozrasta-svoia-krasota-i-makiiazh-ne-dolzhen-ee-portit

Обзорная статья про бренд Hypertherm(плазменная резка):

http://www.plasmainfo.ru/technology/414/

Обзорная статья о профнастиле:

http://www.astprof.ru/advice/profnastil-iz-kakogo-materiala-vybrat/

Дополнительная информация:

- Я отлично разбираюсь в земельном законодательстве Украины, т.к. несколько лет проработала в этой сфере.

- Волею случая, больше всего текстов я написала на мед.тему, хотя и не медик.

- Интервью, очерки, рецензии, эссе, сценарии брифингов, круглых столов, пресс-конференций – это тоже ко мне, все-таки я – журналист.

- Редактуру/корректуру статей, книг сделаю качественно.

- Свою работу очень люблю, поэтому если у вас есть интересный, нестандартный заказ (тема), с удовольствием его выполню и даже готова снизить цену! 

Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!

Портфолио

Отзывы заказчиков

Jucas
42 года
11 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$2
10 баллов
10 лет назад
Рекламный текст для новогоднего праздника
Работа была не большой, но результатом мы остались очень довольны. Т.к было оставленно много места для индивидуального взгляда, результат получили неожиданный. Сами в таком ключе бы не писали, т.к такого разворота идеи просто не видели. Спасибо огромное за работу и обязательно будем привлекать и на другие проекты.
Приятно было работать! Спасибо, Анрюс! С удовольствием продолжу совместное сотрудничество!
Ответный отзыв
Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад
$2
10 баллов
10 лет назад
Текст на страницу "О компании" для сайта агентства недвижимости сейчас
Спасибо Наталье за грамотный интересный, содержательный текст! Готова рекомендовать как специалиста своего дела.
С Александрой приятно было работать: четкое понятное задание с дополнительными материалами для работы, поддерживалась связь, оплата произведена в полном объеме. Рекомендую Александру как грамотного, хорошего заказчика!
Ответный отзыв
pollukhin_dmitr
Дмитрий 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$2
10 баллов
10 лет назад
Переработать текст в удобныйдля чтения
Быстро, четко, все как надо! Очень доволен, рекомендую. Даже раньше срока сделано
Приятно было сотрудничать с Дмитрием. Рекомендую всем фрилансерам! Четкая постановка задачи, своевременная оплата и поддержка в моментах с безопасной сделкой. Большое Спасибо.))
Ответный отзыв
libali
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Расшифровать запись
Прекрасный специалист! Аккуратно, грамотно перевела аудио в письменный текст. Подобающе еще оформила и, как журналист, даже отреактировала "режущие глаз" части материала. Ведь устная речь это одно, а на бумаге - совершенно другое. Заказ был отдан вовремя. Наша компания осталась очень довольна исполнением. Искренне рекомендую Наталию!
Приятно было работать с Любомиром. Задание было поставлено четко, и хотя его исполнение заняло у меня несколько больше времени, чем предполагалось, Любомир отнесся к этому с пониманием. Спасибо большое за работу - было интересно! Рекомендую!
Ответный отзыв
SerGunZz
Сергей 
43 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Необходимо написать уникальный текст для главной, для категорий и др.
Всё сделано в сроки, хороший материал, я доволен и продолжу сотрудничество. Рекомендую.
С Сергеем приятно работать: понятные постановки задач, всегда на связи и никаких задержек с оплатой. С удовольствием продолжу с ним сотрудничество). Рекомендую всем авторам!
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