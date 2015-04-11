Уважаемые заказчики!
Я специализируюсь на имиджевых и рекламных статьях и готова предложить вам тексты, которые способствуют как формированию позитивного мнения, так и увеличению продаж вашего товара или услуги.
Профессиональный опыт позволяет мне писать тексты осмысленные, с учетом не только ваших пожеланий, но и моих знаний. Я всегда предложу вам лучший вариант и, при необходимости,
рационально аргументирую каждое свое предложение.
Как я работаю:
- К выполнению заказов я приступаю только после выбора меня исполнителем на проекте.
- Я тщательно изучаю и анализирую информацию по вашей теме; бывает, что задаю и много вопросов)).
- Тексты для главных страниц, для буклетов и флаеров у меня в приоритете (просто потому, что нравится :) ). Эти заказы я выполняю в течение суток (при условии четкого ТЗ).
- Никогда не выполняю заказов «на вчера», «прямо сейчас» и «капец как срочно надо», так как ответственно подхожу к работе, а ответственность требует времени.
- Сроки выполнения больших объемов текстов лучше оговаривать, потому что график работ у меня расписан минимум на 5 дней вперед.
- Свой труд и свое время очень ценю(!), поэтому я не пишу тексты по минимальной стоимости «для годится» или «лишь бы что-то было на сайте».
Есть вопросы? Не стесняйтесь, задавайте! Можно писать на почту: [email protected]
Я – «ЗА» эффективное сотрудничество!
P.S.: я закончила институт журналистики Киевского национального
университета им. Т.Г.Шевченка и общий стаж работы по специальности у меня составляет более 15 лет.
Мои услуги и примеры работ:
1. Тексты для главных страниц и разделов «О нас» (от 4 $/1000 зн.):
http://zontkov.com.ua/g2278779-zonty
2. Пресс-релизы для СМИ (10 $ за весь текст без привязки к знакам):
http://pr.adcontext.net/15/06/02/204756
http://allretail.ua/news/41278/
Посмотреть тексты релизов можно также и в моем Портфолио.
3. Рекламные имиджевые статьи (5$/1000зн.).
В Портфолио есть пример статьи для глянцевого журнала.
4. Продающие описания для категорий, подкатегорий и т.п. (2 $/1000зн.):
http://megastyle.org.ua/blog/kupit-vhodnye-dveri-v-sumah
http://fortmedica.com/a196304-pomosch-hirurgam-sovremennye.html
http://zontkov.com.ua/g2278934-zhenskie-zonty
http://oxi.in.ua/g5435274-zhenskie-vyshivanki
5. Письма для рассылок (от 2,5 $/1000 зн.).
Тексты можно почитать в Портфолио.
6. Рекламные тексты для флаеров, буклетов, плакатов и т.п. (от 5$ за текст):
Примеры текстов представлены в Портфолио.
7. Коммерческие предложения (от 4$/1000 зн.).
Примеры есть в Портфолио.
8. Обзорные статьи на разные темы (2$/1000зн.):
Обзорная статья о стилях в одежде:
http://lesyashop.com.ua/poleznaia-informatsia/u-kazhdogo-vozrasta-svoia-krasota-i-makiiazh-ne-dolzhen-ee-portit
Обзорная статья про бренд Hypertherm(плазменная резка):
http://www.plasmainfo.ru/technology/414/
Обзорная статья о профнастиле:
http://www.astprof.ru/advice/profnastil-iz-kakogo-materiala-vybrat/
Дополнительная информация:
- Я отлично разбираюсь в земельном законодательстве Украины, т.к. несколько лет проработала в этой сфере.
- Волею случая, больше всего текстов я написала на мед.тему, хотя и не медик.
- Интервью, очерки, рецензии, эссе, сценарии брифингов, круглых столов, пресс-конференций – это тоже ко мне, все-таки я – журналист.
- Редактуру/корректуру статей, книг сделаю качественно.
- Свою работу очень люблю, поэтому если у вас есть интересный, нестандартный заказ (тема), с удовольствием его выполню и даже готова снизить цену!
Обращайтесь, буду рада сотрудничеству!
Портфолио
- Пресс-релизы432 просмотра
- Тексты для флаеров, листовок, буклетов1928 просмотров
- Письма для рассылки411 просмотров
- Коммерческие предложения388 просмотров
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