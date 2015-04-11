Расшифровать запись

  1. Биржа фриланса
  2. Редактирование и Корректура
Завершен8 заявок340 просмотров

нужно расшифровать аудио запись на 40 мин.

Только Украина, оплата на карту в тот же день.

Работу нужно до 13.00 - 02.04.15

10 лет назад
libali
42 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Nati_1
45 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Прекрасный специалист! Аккуратно, грамотно перевела аудио в письменный текст. Подобающе еще оформила и, как журналист, даже отреактировала "режущие глаз" части материала. Ведь устная речь это одно, а на бумаге - совершенно другое. Заказ был отдан вовремя. Наша компания осталась очень довольна исполнением. Искренне рекомендую Наталию!
Приятно было работать с Любомиром. Задание было поставлено четко, и хотя его исполнение заняло у меня несколько больше времени, чем предполагалось, Любомир отнесся к этому с пониманием. Спасибо большое за работу - было интересно! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Nati_1
45 лет
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад