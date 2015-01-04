Текст на тему "Теплицы"

КопирайтингЗакрыт37 заявок325 просмотров
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Задача: разработать/написать текст на тему теплиц из поликарбоната.

Объем текста: 4 000 - 8 000 знаков.

Критерии: читабельный, структурированный текст разбитый на разделы/подразделы с учетом описания услуг компании.

Основные ключи: теплицы, теплицы из поликарбоната.

Дополнительные ключи (подразделы текста - сопутствующие услуги): сборка теплиц, доставка, отсрочка, хранение.

Все предложения только в проект (цена за 1к знак, срок).

9 лет назад
soft35
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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