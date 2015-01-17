Копирайтинг на тему - похудение. Для женского сайта

Всем привет. Ищутся девушки для проекта о стиле и моде http://nataly-moda.ru/ Обязанности: Грамотно и без воды писать тексты на заданные темы и подбирать интересные картиночки) Все Преимущества Я уже давно работаю в сфере женских сайтов и люблю работать именно ...