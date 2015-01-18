Написание статей на сайт о волосах (красота и здоровье волос)

КопирайтингЗавершен30 заявок480 просмотров
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Написание статей на сайт о красоте и здоровье волос. Темы, как: лечение волос, маски для волос, восстановление волос, прически и т.д.

Требования:

1. Понимание темы. Вы должны хотя бы приблизительно знать то, о чем пишите. Если Вы интересуетесь строительством или финансами, то браться за статьи о красоте и здоровье волос, будет не лучшим решением.

2. Грамотность (стилистика, грамматика, орфография, пунктуация). Очень важно писать текст без ошибок, чтобы мне не пришлось отправлять заказы на доработку и тем самым лишний раз не тратить ни мое, ни Ваше время.

3. Информативность и логика — материал должен раскрывать тему максимально полно и в логической последовательности.

4. Умение структурировать текст (абзацы, подзаголовки, списки, цитаты, таблицы).

ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте цену за 1000 знаков без пробелов. Рассматриваю диапазон цен от 30 до 35р за 1000 збп.

Оплата любыми удобными для Вас способами.

Работы ВСЕГДА проверяю быстро, соответственно и с оплатой никогда не затягиваю.

Написание статей
9 лет назад
caffrey
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Dasha_Kholod
Дарья Холод 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$20
2 дня
Работать с Дарьей одно удовольствие! Все тексты грамотные и отлично читаемые! Работа всегда удовлетворяет все требования ТЗ. Все четко и в срок!
Никита хороший заказчик, который знает чего хочет и четко ставит постановку ТЗ. Всегда на связи и вовремя оплачивает работу, что немаловажно! Сотрудничаем дальше.
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