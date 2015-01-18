Написание статей на сайт о волосах (красота и здоровье волос)

Написание статей на сайт о красоте и здоровье волос. Темы, как: лечение волос, маски для волос, восстановление волос, прически и т.д.

Требования:

1. Понимание темы. Вы должны хотя бы приблизительно знать то, о чем пишите. Если Вы интересуетесь строительством или финансами, то браться за статьи о красоте и здоровье волос, будет не лучшим решением.

2. Грамотность (стилистика, грамматика, орфография, пунктуация). Очень важно писать текст без ошибок, чтобы мне не пришлось отправлять заказы на доработку и тем самым лишний раз не тратить ни мое, ни Ваше время.

3. Информативность и логика — материал должен раскрывать тему максимально полно и в логической последовательности.

4. Умение структурировать текст (абзацы, подзаголовки, списки, цитаты, таблицы).

ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте цену за 1000 знаков без пробелов. Рассматриваю диапазон цен от 30 до 35р за 1000 збп.

Оплата любыми удобными для Вас способами.

Работы ВСЕГДА проверяю быстро, соответственно и с оплатой никогда не затягиваю.