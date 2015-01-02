Размножить текст до 150 штук

$50
КопирайтингЗакрыт9 заявок390 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо размножить текст до 150 штук.

Текст: http://omsk.bezformata.ru/listnews/portal-refina-ru/19172253/

Текст должен быть уникальным не менее чем на 90%.

Указываем цену и сроки.

9 лет назад
avdeeva84
Ирина 
39 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
1 отзыв
  • Похожие заказы

  • Рерайтинг Landing page

    Требуется переписать контент и добавить в текст мои ключи на лединг. Cайт - ***************** Ключи есть. Тематика: похудание. Жду исполнителей, только девушек!

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Описания для секс поз на Русском

    УКАЗЫВАЙТЕ СРАЗУ СТОИМОСТЬ И СРОКИ, ИНАЧЕ НЕ СМОГУ УКАЗАТЬ ИСПОЛНИТЕЛЕМ!!! Необходимо на русском языке составить описания для 50 секс поз. Размер около 500 символов с пробелами. Предоставляю 50 картинок, разделенные на категории. Название картинок (т.е. поз) на английском, ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Качественный рерайт

    $18

    Требуется качественный рерайт, заданных в tz текстов, для начала - около 12 тысяч знаков б.пр. для веб-студии.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Текст про jQuery Selectors + несколько примеров

    $15

    http://foothold.ru/online/selectors.html нужно написать текст об этом - порядка 2000 символов + несколько вопросов/ответов(5 вопросов/идей(это база знаний, поэтому вопрос может быть сформулирован как идея) по 400 + по 1 ответу(не обязательно) ) вот сюда http://foothold.ru/knowledge.html по этому итого ...

    jQuery
    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание статей на мобильную тематику

    Добрый день! Требуется написать серию статей на тему мобильных технологий (смартфоны, планшеты, приложения и т.д.). Варианта 2: 1) Вы сами выбираете темы для статей (предварительно согласовав их со мной), которые вам интересны и которые вы ...

    Написание статей
    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Цикл статей, автозапчасти

    Здравствуйте. Объявляю дополнительный поиск одного-двух ответственных копирайтеров в проект об автомобильных запчастях. Месяц с небольшим назад уже размещал подобный проект, отобрал одного копирайтера, каковой и работает в данный момент по проекту, причём весьма ответственно. НО. Заказчик ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Копирайт (промышленное оборудование)

    Требуется написать качественные статьи для людей (разбирающихся в данной тематике). Темы (лебедки,домкраты,тали,складская техника и т.д.). Объем статей 2000-2500 символов. Материал по теме предоставлю: в виде паспортов на изделия, ссылок на сайты. Общий объем на данный заказ 200000-220000 ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Рерайт статей и новостей на женскую тематику

    $100

    Нужно написать 60 простых статей на разные темы которые присутствуют на женском сайте. И 100 новостей из звезд шоу бизнеса и т.д. Качество и уникальность текста превыше всего: качество от 95% размер статьи 2,5к Картинки для статей должны ...

    Копирайтинг52 заявки
    Закрыт
    9 лет назад