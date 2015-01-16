Копирайт (промышленное оборудование)

КопирайтингЗавершен28 заявок511 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется написать качественные статьи для людей (разбирающихся в данной тематике).

Темы (лебедки,домкраты,тали,складская техника и т.д.). Объем статей 2000-2500 символов. Материал по теме предоставлю: в виде паспортов на изделия, ссылок на сайты.

Общий объем на данный заказ 200000-220000 симв. Сроки 12 дней.

Заказ начальный- после выполнения след.задание в таком же объеме. Работы много.

Обязательно: ссылка на портфолио с данной тематикой.

Если Вы не работали по данной теме- тестовое задание во вложении

Выбор 2 копирайтеров.

Сдача работ ежедневно мин. 3 статьи. Задержка более 2 дней - автоматическое завершение сотрудничества! Оплата ежедневно за полученный объем, после проверки.

Оплата только WMR.

Цены пишем за 1000 симв. без пробелов в рублях!

9 лет назад
pavellopa
Павел 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
Gidra-1
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$40
15 дней
Выполнение работы точно в срок. Четко по тз. Никаких замечаний. Рекомендую!
Вежливое общение. Четко поставленная задача. Своевременная оплата в полном объеме.
sasha2007
Наталья 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
9 лет назад
$50
5 дней
Все тексты в срок,профессионально. Доволен работой. Рекомендую!
Четкая постановка задачи. Своевременная оплата. Приятный в общении заказчик.
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