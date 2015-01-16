Копирайт (промышленное оборудование)

Нужно написать 60 простых статей на разные темы которые присутствуют на женском сайте. И 100 новостей из звезд шоу бизнеса и т.д. Качество и уникальность текста превыше всего: качество от 95% размер статьи 2,5к Картинки для статей должны ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать качественные статьи для людей (разбирающихся в данной тематике).
Темы (лебедки,домкраты,тали,складская техника и т.д.). Объем статей 2000-2500 символов. Материал по теме предоставлю: в виде паспортов на изделия, ссылок на сайты.
Общий объем на данный заказ 200000-220000 симв. Сроки 12 дней.
Заказ начальный- после выполнения след.задание в таком же объеме. Работы много.
Обязательно: ссылка на портфолио с данной тематикой.
Если Вы не работали по данной теме- тестовое задание во вложении
Выбор 2 копирайтеров.
Сдача работ ежедневно мин. 3 статьи. Задержка более 2 дней - автоматическое завершение сотрудничества! Оплата ежедневно за полученный объем, после проверки.
Оплата только WMR.
Цены пишем за 1000 симв. без пробелов в рублях!
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