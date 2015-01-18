Работаю качественно в сроки, указанные заказчиком.
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
10 лет назад
Выполнение работы точно в срок. Четко по тз. Никаких замечаний. Рекомендую!
Ответный отзыв
Вежливое общение. Четко поставленная задача. Своевременная оплата в полном объеме.