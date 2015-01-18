Gidra-1

Алексей Михеев Gidra-1

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Работаю качественно в сроки, указанные заказчиком.

Мою работу можете оценить по сайтам:

http://blizak.ru/ - грузоподъемное оборудование и складская техника

http://kudaedem.net/ - туризм

http://specshow.ru/ - организация мероприятий

http://meepleland.ru/ - магазин настольных игр

http://siemensbt.ru/ - сайт официального представителя фирмы SIEMENS

http://suvenir-ot-olega.etov.com.ua/about - сайт сувенирной продукции

http://clothes.rentastore.ru/ - магазин одежды

http://strongstuff.ru/  - снаряжение для походов, игр и выживания

http://истории-жизни.рф/

Отзывы заказчиков

pavellopa
Павел 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Копирайт (промышленное оборудование)
Выполнение работы точно в срок. Четко по тз. Никаких замечаний. Рекомендую!
Вежливое общение. Четко поставленная задача. Своевременная оплата в полном объеме.
Ответный отзыв