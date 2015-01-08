Статья для сайта запчасти грузовых иномарок

Есть готовые статьи по 1500 зн. Их нужно разбавить ключевыми словами (SЕО) Таких статей 6 шт Ключи уже готовы Моментальная постоплата ВМ, Сбер, QIWI Студии не рассматриваются
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"На все коробки передач, отремонтированные нами, предоставляем гарантию
6 месяцев и полный пакет документов (счет на оплату, акт об оказании
услуг, счет-фактуру, договор).
Стоимость ремонта КПП ZF16S1820 (16S151) и 9S1310 – 10 000 рублей!"
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