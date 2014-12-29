Копирайт около 70 текстов

Есть ТЗ примерно на 70 текстов.

Нужно написать описания для каталога строительных компаний. Если подробнее:

Есть строительный портал, у него большой каталог компаний, который разделен на кучу категорий. Нужно сделать описания для этих категорий. Ничего сложного.

1 текст = ~ 1000-1500 знаков.

Ключей не много, 3-10 в среднем.

Нужно успеть сделать до утра 31 числа.

Оплата 60р за тысячу знаков без пробелов.

ТЗ как писать и примеры готовых статей покажу.

Кто справится? :)