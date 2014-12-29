Копирайт около 70 текстов

Рерайт футбольных новостей в период 31.12.14 - 02.01.15. Суть задачи: находить новости, делать рерайт, выкладывать на сайт. Указывайте размер оплаты вашего труда.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть ТЗ примерно на 70 текстов.
Нужно написать описания для каталога строительных компаний. Если подробнее:
Есть строительный портал, у него большой каталог компаний, который разделен на кучу категорий. Нужно сделать описания для этих категорий. Ничего сложного.
1 текст = ~ 1000-1500 знаков.
Ключей не много, 3-10 в среднем.
Нужно успеть сделать до утра 31 числа.
Оплата 60р за тысячу знаков без пробелов.
ТЗ как писать и примеры готовых статей покажу.
Кто справится? :)
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