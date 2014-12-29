Ищу копирайтера на длительное сотрудничество

КопирайтингЗакрыт203 заявки2124 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые друзья!

На новый проект требуется ответственный копирайтер с опытом работы.

Тематика блоггинг.

Работой на год + обеспечу.

На начальном этапе готов платить от 30 р за 1000 символов.

По мере развития проекта оплата будет увеличена до 50+.

Проект сделан с душой, хотелось бы найти копирайтера - друга.

Тк. в дальнейшем планируется запуск дополнительных проектов.

Отбор будет происходить по выполнении 1 пробного задания.

С уважением, Анатолий

9 лет назад
savenkov
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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