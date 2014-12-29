Ищу копирайтера на длительное сотрудничество

Требуются авторы, способные уникализировать тексты о спортивных товарах и вставить большое количество ключей. Приоритет предоставившим ссылку в портфолио на аналогичную работу. Оплата строго webmoney на R-кошелек после принятия работы, 70р/1000збп. Предоплату не делаю, смотрите отзывы ...
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Здравствуйте, уважаемые друзья!
На новый проект требуется ответственный копирайтер с опытом работы.
Тематика блоггинг.
Работой на год + обеспечу.
На начальном этапе готов платить от 30 р за 1000 символов.
По мере развития проекта оплата будет увеличена до 50+.
Проект сделан с душой, хотелось бы найти копирайтера - друга.
Тк. в дальнейшем планируется запуск дополнительных проектов.
Отбор будет происходить по выполнении 1 пробного задания.
С уважением, Анатолий
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