Что такое фишай для айфона, 3-4 тыс збп

Составить пригласительное письмо с пошаговой инструкцией для регистрации Сайт Topstylist.org
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Написать статью Что такое фишай для айфона?
Начать с введения - для чего нужен фишай для iPhone, можно посмотреть здесь http://shtepsel.com/category/obektivy-dlya-telefonov-i-planshetov/
Описать особенности разных углов охвата - 180 гадусов, 235 градусов и т.п.
Привести несколько красивых картинок, снятых на различные объективы фишай.
В заявке указывайте точную сумму и сроки. Если писали на подобную тему, укажите. Предварительные заявки не рассматриваю.
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