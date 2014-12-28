Что такое фишай для айфона, 3-4 тыс збп

$8
КопирайтингЗакрыт11 заявок171 просмотр
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Написать статью Что такое фишай для айфона?

Начать с введения - для чего нужен фишай для iPhone, можно посмотреть здесь http://shtepsel.com/category/obektivy-dlya-telefonov-i-planshetov/

Описать особенности разных углов охвата - 180 гадусов, 235 градусов и т.п.

Привести несколько красивых картинок, снятых на различные объективы фишай.

В заявке указывайте точную сумму и сроки. Если писали на подобную тему, укажите. Предварительные заявки не рассматриваю.

9 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
16 дней назад
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