СЕО - тексты

КопирайтингЗавершен12 заявок244 просмотра
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Необходим человек способный писать СЕО тексты качественно ~1000-1500 знаков.

Тематика еда, заведения. Например нужен текст по "доставка суши", "доставка кавказской еды".

Писать нужно быстро и качественно. Нужно 10 текстов. Написать их нужно сегодня, максимум до завтрашнего утра.

Нужны именно сео оптимизированные тексты. Под определенные запросы. Нужен грамотный человек, который напишет хороший сео текст а не просто напихает одинаковых ключевиков.

Цены просьба не завышать, даже если доллар вдруг внезапно вырос))

В заявке указывайте обязательно:

1) цену в рублях за 1000 знаков

2) за 1500 знаков

3) способ оплаты

9 лет назад
ilyinstanislav
Станислав 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
ip-project
Александр 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$5
1 день
Все сделал быстро, качественно, как надо. Очень доволен, всем рекомендую и обязательно обращусь еще.
Положительный человек, ясное изложение требований, моментальная оплата.