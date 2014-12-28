Необходим человек способный писать СЕО тексты качественно ~1000-1500 знаков.

Тематика еда, заведения. Например нужен текст по "доставка суши", "доставка кавказской еды".

Писать нужно быстро и качественно. Нужно 10 текстов. Написать их нужно сегодня, максимум до завтрашнего утра.

Нужны именно сео оптимизированные тексты. Под определенные запросы. Нужен грамотный человек, который напишет хороший сео текст а не просто напихает одинаковых ключевиков.

Цены просьба не завышать, даже если доллар вдруг внезапно вырос))

В заявке указывайте обязательно:

1) цену в рублях за 1000 знаков

2) за 1500 знаков

3) способ оплаты