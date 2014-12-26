Текст о туризме

Всем привет! Ищу копирайтера на постоянную работу! Нужно писать 20-30 статей в месяц на рыболовную тему. Вот такие темы в общем: Виды рыб и их повадки Снасти и снаряжения Насадки и прикормки Методы лова Рыбная кухня Зимняя рыбалка Летняя рыбалка Осенняя рыбалка Весенняя рыбалка Новости мира ...
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Текст для туристической компании, который спровоцировал бы у людей интерес к нашим услугам.
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