Текст о туризме

Заказали у Александра текст для нашей туристической компании, для привлечения новых клиентов. Автор справился с поставленной задачей просто шикарно! написал замечательный текст и при этом учел все наши пожелания! В общем, мы в восторге! Будем работать с ним и дальше! Спасибо огромное!:)