Продающие тексты по недвижимости

Рерайт для новостного сайта тематика - медицина, здоровье. Работа постоянная на длительный период- еженедельно 3-5 материалов. (не обязательно каждый день, но не менее 4 дней в неделю). Материалы есть готовые, источник получения новых ...
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Требуется написать около 40 продающих и информационно-продающих текстов, посвященных недвижимости Подольска. Описываем новостройки, новые районы, возможности выгодного приобретения квартир и так далее. Темы выданы исполнителю. Каждая статья по 2000 знаков. К некоторым нужны картинки.
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