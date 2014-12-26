Продающие тексты по недвижимости

$1000
КопирайтингЗавершен1 заявка117 просмотров
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Требуется написать около 40 продающих и информационно-продающих текстов, посвященных недвижимости Подольска. Описываем новостройки, новые районы, возможности выгодного приобретения квартир и так далее. Темы выданы исполнителю. Каждая статья по 2000 знаков. К некоторым нужны картинки.

9 лет назад
Shpak1986
Денис 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 часов назад
9 лет назад
$750
20 дней
Только положительные впечатления от работы с Александром. Все быстро, грамотно а самое главное в срок.
Очень приятно сотрудничать с Денисом. Каждый проект - сплошной позитив от оплаты до принятия работы. Всегда все ясно, четко, по делу. Продолжу работу над его проектами с удовольствием.
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