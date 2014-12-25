Написать ТЗ по примуре игры на andoid

Добрый день.

Интересное задание - нужно поиграть в игру на android ( обязательно наличие смартфона или планшета ) по ней написать Тех-задание на 4 стр минимум текста для программиста.

Что должно быть в ТЗ ?

1 - структура

2 - описание заданий

3 - Уточнения

Смысл - подрбно описать все функции игры чтобы программист понял что делать.

Срок - сегодня до вечера