Написать ТЗ по примуре игры на andoid

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Добрый день.

Интересное задание - нужно поиграть в игру на android ( обязательно наличие смартфона или планшета ) по ней написать Тех-задание на 4 стр минимум текста для программиста.

Что должно быть в ТЗ ?

1 - структура

2 - описание заданий

3 - Уточнения

Смысл - подрбно описать все функции игры чтобы программист понял что делать.

Срок - сегодня до вечера

9 лет назад
pokerkrol
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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