Требуется разработка технического задания

КопирайтингЗакрыт2 заявки177 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется разработка технического задания для новостного портала.

9 лет назад
yakimoffvladimir
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад