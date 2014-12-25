Копирайт большой объем

КопирайтингЗакрыт21 заявка485 просмотров
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Требуется большой объем копирайтинга.

Уникальность 100% (как в общем, так и текстов между собой).

Каждый текст под один-два поисковых запроса.

1 текст - 2000 символов.

Оплата 1000 символов - 30 wmr

Нужно 856 тыс. символов.

Раздаю в разные руки.

Тематики - перевозки, мебель (коммерческие)

Просьба не предлагать других цен. Цена такая, потому что большой объем.

Работы много.

9 лет назад
anodin
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 дней назад
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