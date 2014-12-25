Требуется разработка учебно-методического комплекса по ИТ

Учебное пособие должно быть подготовлено в соответствие с государственным образовательным стандартом. В пособие включены материалы для подготовки и проведения практических занятий по всем разделам дисциплины. В пособии представлены основные сведения о роли информационных технологий в современном информационном обществе, основах государственной политики в информационной сфере, информационной безопасности. Рассмотрены возможности операционных систем, текстовых редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей и сети Интернет.

В пособии представлены основные сведения о роли информационных технологий в современном информационном обществе, основах государственной политики в информационной сфере, информационной безопасности. Рассмотрены возможности операционных систем, текстовых редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей и сети Интернет.