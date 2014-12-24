Написать сценарий видео

привет.

ТЗ

Конечный результат вашей работы, это сценарий к рекламному ролику.

Рекламируем службу такси. Один из крупных игроков на рынке.

Хронометраж по видео будет 30 секунд, плюс минус, ролик будет идти по ТВ, и текст по радио. Текст из видеоролика должен быть.

Целевая аудитория от 20 до 35 основная, 35+ не исключаем, но больше акцент на молодежи.

Желательные идеи, показать что эта служба, престижная, такое есть направление.

Присылайте примеры работ, которые вы делали, это должно быть видео, но не анимированный ролик.