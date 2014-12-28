Текст на главную страницу сайта

Нужно заполнить(сделать рерайт) страниц 8 компаний г. Ярославля для информационного портала по потолкам. Нужно написать Описание компании (500 зн) и Описание товаров и услуг( 500 зн без пробелов) Информация должна быть только о потолках. Ссылки ...