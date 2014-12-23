Написать 16 статей с ключами для интернет-магазина мебели

КопирайтингЗакрыт15 заявок240 просмотров
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Доброго времени суток!

Нужно написать 16 текстов (примерно по 2000 знаков) для интернет-магазина мебели Fealta.ru

ТЗ есть, ключей не много. Требуется грамотный, хорошо читаемый продающий текст.

Сроки - до пятницы включительно.

Бюджет - 1.5$ за 1000 знаков.

9 лет назад
WebAero
34 годаСША
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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