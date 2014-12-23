Написать 16 статей с ключами для интернет-магазина мебели

Нужно написать 20 статей на тему-полимерная упаковка, производство, поставки. Подробности в ТЗ. Оплата сдельная договорная
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток!
Нужно написать 16 текстов (примерно по 2000 знаков) для интернет-магазина мебели Fealta.ru
ТЗ есть, ключей не много. Требуется грамотный, хорошо читаемый продающий текст.
Сроки - до пятницы включительно.
Бюджет - 1.5$ за 1000 знаков.
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