Написать текст про септики для дачи goo.gl/hSn9I0 Объем 2000 знаков.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для наполнения сайта периодически требуется делать рерайт новостей с сайтов банков.
Например,
http://www.vtb24.ru/News/Pages/details.aspx?newsId=15842&geo=moscow
или
http://www.gazprombank.ru/press/news/420457/
Не нужно другими словами пересказывать каждое предложение.
Нужно прочитать текст и изложить его суть другими словами. Доступным языком. Если требуется, тогда можно делать цитаты и ссылки на основной текст.
Объём итогового текста должен составлять 1000 +/- 500 символов.
В заявке прошу указывать стоимость 10 текстов.
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