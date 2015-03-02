Тема: "Психолого-педагогическая структура личности студента". в данном случае нам предложили написать психолого-педаг. характеристику на самих себя.

объем 7 стр 14 шрифт, 1.5 интервал. (Понятно, что автору нужна информация обо мне для написанию подобной работы, для этого нужны мои ответы различных психологических тестов. если автор возьмется за эту работу,, я Вам отправлю параметры для характеристики личности, которые нам дал преподаватель