Ответы в форумах

Задание следующее:

зарегистрироваться на форуме, написать два-три поста по теме (грамотные и адекватные) и добавить нашу ссылку.

Форумов много.

Оплата - 30 руб. за 1000 б/п. Требований по уникальности и т.п. соответственно нет. Главное, чтобы посты были написаны с умом и по теме.

Важно: тематика всех форумов - юридическая!!!