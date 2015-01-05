Составить описание по фотографиям

Требуется создать описания для фотографий женской одежды. Всего описаний порядка сотни штук. Копирайтинг 100 %, чувство стиля, грамотность и соблюдение сроков приветствуются. Порядка 5 предложений на 1 описание. Подробное ТЗ будет выслано исполнителю. Сроки выполнения - до НГ.

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