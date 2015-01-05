Составить описание по фотографиям

КопирайтингЗавершен26 заявок338 просмотров
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Требуется создать описания для фотографий женской одежды. Всего описаний порядка сотни штук. Копирайтинг 100 %, чувство стиля, грамотность и соблюдение сроков приветствуются. Порядка 5 предложений на 1 описание. Подробное ТЗ будет выслано исполнителю. Сроки выполнения - до НГ.

Ваше предложения по цене предлагайте в проекте.

9 лет назад
Yana0408
Яна 
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Faina_Shatrova
Фаина 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$80
14 дней
Качество работы на высоте. Пунктуальность, соблюдение сроков, написано "от души". С Фаиной приятно общаться, она схватывает задание и выполняет все в точности так, как требуется в ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству всем, кому важно качество работы, приемлемые цены и соблюдение сроков. Фаина, спасибо еще раз за сотрудничество. Все просто замечательно"
Рада, что Яна выбрала меня исполнителем для своего проекта. Интересное задание и своевременная оплата в полном объеме - что еще фрилансеру нужно для счастья?! Только приятный в общении заказчик, готовый щедро поощрить старания. Очень надеюсь на продолжение плодотворного сотрудничества.
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