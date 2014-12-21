Нужен рерайт текста для сайта

Нужно грамотно распределить текст, красиво оформить и прикрепить тематические картинки - где нужно дописать (главная, оказываемые услуги, уже имеющиеся статьи и описания). Рерайт — 95%.

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