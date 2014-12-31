Написать два интересных обзора законодательства по 6-7 тыс збп каждый

Обе тематики связаны с двумя конкретными изменениями в российском законодательстве, вот их описание http://goo.gl/HqSwEj.

Тексты должны быть:

- увлекательными;

- содержательными и лаконичными (чтобы уложиться в заданный объем, потребуется достаточно сжатое изложение материала);

- нейтральными по стилю изложения, не рекламными, никого не ругать и не восхвалять; :-)

- уникальными (не рерайт, от 98% по Advego).

Структура текста: ключевые вопросы (как если бы их задавали в поисковике) и обстоятельные ответы.

Указывайте, пожалуйста, цену и сроки.