Написание вопросов в форме тестов для игры

Требуются люди для составления тестов по различным тематикам для нового мобильного приложения

В настоящий момент оно доступно в качестве игры в ВК.

Основные требования:

- 100 вопросов для выбранной категории

- это должны быть тесты с 4 короткими вариантами ответа

- уровень сложности любой: нужны как легкие вопросы, так и для тех, кто полностью «в теме»

- вопросы должны быть интересными и «живыми» (если большинство вопросов будут из разряда «В каком году …?» — работа оплачиваться не будет, либо будет оплачена не полностью)

- треть вопросов должны быть с иллюстрациями.

Одно из основных условий - обязательно поиграть в игру перед началом работы для того, чтобы понимать её суть и формат.

Также каждому кандидату необходимо выполнить небольшое тестовое задание - написать несколько вопросов в формате игры.

Все вопросы будут проходить модерацию, и в случае возврата на доработку, должны быть скорректированы с учетом комментариев модератора.

Полный перечень правил для написания, а также ссылка на игру будут направлены каждому кандидату в письме.

Спасибо.