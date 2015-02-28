Написание вопросов в форме тестов для игры

КопирайтингЗавершен11 заявок265 просмотров
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Требуются люди для составления тестов по различным тематикам для нового мобильного приложения

В настоящий момент оно доступно в качестве игры в ВК.

Основные требования:

- 100 вопросов для выбранной категории

- это должны быть тесты с 4 короткими вариантами ответа

- уровень сложности любой: нужны как легкие вопросы, так и для тех, кто полностью «в теме»

- вопросы должны быть интересными и «живыми» (если большинство вопросов будут из разряда «В каком году …?» — работа оплачиваться не будет, либо будет оплачена не полностью)

- треть вопросов должны быть с иллюстрациями.

Одно из основных условий - обязательно поиграть в игру перед началом работы для того, чтобы понимать её суть и формат.

Также каждому кандидату необходимо выполнить небольшое тестовое задание - написать несколько вопросов в формате игры.

Все вопросы будут проходить модерацию, и в случае возврата на доработку, должны быть скорректированы с учетом комментариев модератора.

Полный перечень правил для написания, а также ссылка на игру будут направлены каждому кандидату в письме.

Спасибо.

9 лет назад
Tenderness_
Анастасия 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Prof13
Ольга 
38 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$6
4 дня
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