Авторские статьи на женский сайт

Написание интересных, тематических АВТОРСКИХ статей для женского сайта. 80-100 руб./1000 зн. не дороже 400 руб. за статью. Целевая аудитория 25–35 лет. Рерайт, копирайт и пр. переписки не предлагать. Личный опыт, знание темы (предлагаете на обсуждение ту тему, которой гарантированно владеете). Техника, красота, здоровье, дети, развлечения, политика, путешествия и проч и проч. К вашему авторскому таланту прикладываем ТЗ с алгоритмом написания статей - в итоге постоянное сотрудничество возможность участия в нескольких проектах.