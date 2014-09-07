Ольга - работодатель, о котором можно только мечтать))))) Задачи ставит четко и ясно, всегда отвечает на все вопросы, оплачивает точно в срок. И плюс к этому очень приятный человек в общении. Сотрудничество с ней - это одно удовольствие. А это так редко бывает в наши дни, чтобы работа приносила не только деньги, но и удовольствие. Всем рекомендую! Не пожалеете!