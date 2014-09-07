Написание и размещение собственных авторских статей на женском сайте. Работа плановая, Оплата помесячно
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Стабильные поисковые запросы (не продвигаемые) да и все остальные тоже))) пропали из поисковой выдачи в Яндексе и Уаноо! Гугл видит отлично. НИЧЕГО специально не делали. яндекс не "видит" сайт ХОТЯ РЕГУЛЯРНО индексирует и ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Написание интересных, тематических АВТОРСКИХ статей для женского сайта. 80-100 руб./1000 зн. не дороже 400 руб. за статью. Целевая аудитория 25–35 лет. Рерайт, копирайт и пр. переписки не предлагать. Личный опыт, знание темы (предлагаете ...Копирайтинг52 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день, всем! Надо 2 банера, без особых заморочек. Прозрачный фон, Дед мороз с мешком шагает, Елочка мигает шариками. Текст. Высылайте срок исполнения, стоимость и условия оплаты. Дополнительные ваши идеи и условия при контакте. СпасибоБаннеры1 исполнительЗавершен9 лет назад
ПО договоренности на постоянной основе написание интересных, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ, тематических статей для женского сайта. Целевая аудитория 25-35 лет. Рерайт, копирайт и пр. переписки не предлагать. Личный опыт, знание темы (предлагаете на обсуждение ту тему, которой гарантированно ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен9 лет назад
Самостоятельное плановое создание тематических групп в КОНТАКТЕ, ФЕЙСБУКЕ, ТВИТТЕРЕ, ОДНОКЛАССНИКАХ - 10 шт. ЦЕЛЬ: - перевод трафика на САЙТ, фиксирование контента с сайта, как первоисточника. Задачи: привлечение всеми доступными БЕСПЛАТНЫМИ средствами - качественную аудиторию., удержание ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Требуется специалист по раскрутке женских групп в соцсетях. Статьи и фотографии предоставляются, внешнее администрирование групп. Договариваться с пабликами, отвечать на вопросы, обновлять сообщества, регулярно выкладывать статьи Самостоятельно разрабатываете свою концепцию увеличения кол-ва подписчиков группы. По ...Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $250
Добрый день всем! Нужна молодая, продвинутая и адекватная девушка с хорошим музыкальным вкусом. знающая современные музыкальные направления и сплетни об известных музыкантах. Все новости черпать из зарубежных источников. Знать такие источники и уметь с ними ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $250
Нужен человек отлично знающий все новинки гаджетов и разной техники. Умеющий написать так, чтобы поняла любая женщина и захотела купить. Надо видеть фишку, которая сделает простой регистратор совершенно необходимой вещью. МОЖНО ДЕЛАТЬ СЕЛФИ !!!! Регулярно!!! ...Копирайтинг22 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $500
Добрый день! На сайт женской тематики - нужен опытный ньюсмейкер. 10 новостей в день - 1500-2000 зн с фото (1-4, сколько найдете). Темы: все что интересует женщин - звезды, сплетни, события, личная жизнь. Где и ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен9 лет назад
- $1000
Добрый день, всем! Нужен СЕО рерайтинг на сайт женской тематики (здоровье, красота, отношения и пр.) Объем 100 статей (есть в наличии, ничего искать не надо) - переписать с учетом СЕО и сократить (редко дополнить) - ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $100
Всем хорошего дня! Требуется разработать логотип для женского информационного ИНТЕРЕТ портала, аудитория 20-45. В лого должны присутствовать название BESTWOM.RU и слоган ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ Ассоциации: современая, спортивная, деловая и т.д. Без особых рюшечек)) Стильно! Всем ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен9 лет назад
- $500
Ищу разработчика дизайна для сайта. Аудитория - женщины 20-40, Примеры сайтов (русскоязычные по интерактиву, англоязычные - по стилю) указаны в ТЗ. Приветствуется оригинальный дизайн - собственное видение и расстановка блоков на странице, использование ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад