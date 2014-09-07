naskay

Ольга naskay

 
52 годаРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Продвижение сайта: Яндекс не выдает в поиске

    Стабильные поисковые запросы (не продвигаемые) да и все остальные тоже))) пропали из поисковой выдачи в Яндексе и Уаноо! Гугл видит отлично. НИЧЕГО специально не делали. яндекс не "видит" сайт ХОТЯ РЕГУЛЯРНО индексирует и ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Авторские статьи на женский сайт

    $100

    Написание интересных, тематических АВТОРСКИХ статей для женского сайта. 80-100 руб./1000 зн. не дороже 400 руб. за статью. Целевая аудитория 25–35 лет. Рерайт, копирайт и пр. переписки не предлагать. Личный опыт, знание темы (предлагаете ...

    Написание статей
    Копирайтинг52 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • 2 флеш-баннера

    Добрый день, всем! Надо 2 банера, без особых заморочек. Прозрачный фон, Дед мороз с мешком шагает, Елочка мигает шариками. Текст. Высылайте срок исполнения, стоимость и условия оплаты. Дополнительные ваши идеи и условия при контакте. Спасибо

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Авторы. Эксклюзивные тематические статьи на женский сайт

    ПО договоренности на постоянной основе написание интересных, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ, тематических статей для женского сайта. Целевая аудитория 25-35 лет. Рерайт, копирайт и пр. переписки не предлагать. Личный опыт, знание темы (предлагаете на обсуждение ту тему, которой гарантированно ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Создание и продвижение групп в СС

    Самостоятельное плановое создание тематических групп в КОНТАКТЕ, ФЕЙСБУКЕ, ТВИТТЕРЕ, ОДНОКЛАССНИКАХ - 10 шт. ЦЕЛЬ: - перевод трафика на САЙТ, фиксирование контента с сайта, как первоисточника. Задачи: привлечение всеми доступными БЕСПЛАТНЫМИ средствами - качественную аудиторию., удержание ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Администратор

    Добрый день! Требуется специалист по раскрутке женских групп в соцсетях. Статьи и фотографии предоставляются, внешнее администрирование групп. Договариваться с пабликами, отвечать на вопросы, обновлять сообщества, регулярно выкладывать статьи Самостоятельно разрабатываете свою концепцию увеличения кол-ва подписчиков группы. По ...

    Социальные сети (SMM и SMO)6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Музыкальный обозреватель

    $250

    Добрый день всем! Нужна молодая, продвинутая и адекватная девушка с хорошим музыкальным вкусом. знающая современные музыкальные направления и сплетни об известных музыкантах. Все новости черпать из зарубежных источников. Знать такие источники и уметь с ними ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Переводчик техинструкции с русского для блондинок

    $250

    Нужен человек отлично знающий все новинки гаджетов и разной техники. Умеющий написать так, чтобы поняла любая женщина и захотела купить. Надо видеть фишку, которая сделает простой регистратор совершенно необходимой вещью. МОЖНО ДЕЛАТЬ СЕЛФИ !!!! Регулярно!!! ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен толковый ньюсмейкер

    $500

    Добрый день! На сайт женской тематики - нужен опытный ньюсмейкер. 10 новостей в день - 1500-2000 зн с фото (1-4, сколько найдете). Темы: все что интересует женщин - звезды, сплетни, события, личная жизнь. Где и ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Рерайтинг на сайт женской тематики

    $1000

    Добрый день, всем! Нужен СЕО рерайтинг на сайт женской тематики (здоровье, красота, отношения и пр.) Объем 100 статей (есть в наличии, ничего искать не надо) - переписать с учетом СЕО и сократить (редко дополнить) - ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Содание логотипа для женского сайта

    $100

    Всем хорошего дня! Требуется разработать логотип для женского информационного ИНТЕРЕТ портала, аудитория 20-45. В лого должны присутствовать название BESTWOM.RU и слоган ЛУЧШЕЕ ДЛЯ ЖЕНЩИНЫ Ассоциации: современая, спортивная, деловая и т.д. Без особых рюшечек)) Стильно! Всем ...

    Логотипы и Знаки2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Женский сайт

    $500

    Ищу разработчика дизайна для сайта. Аудитория - женщины 20-40, Примеры сайтов (русскоязычные по интерактиву, англоязычные - по стилю) указаны в ТЗ. Приветствуется оригинальный дизайн - собственное видение и расстановка блоков на странице, использование ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
Olga-Urban
Ольга 
38 летКазахстан
11 лет в сервисе
Была
год назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Авторские статьи на женский сайт
Ольга - один из тех заказчиков, работая с которыми вы можете чувствовать себя в полной уверенности относительно адекватного общения, нахождения на связи, постановки задачи и своевременной оплаты. Но самое главное - она дает свободу выбора в написании статей, разрешает фантазии порхать и словам литься песней) Положительные впечатления от проекта, рекомендую всем!
Замечательный автор! Юмор, легкость, многогранность. Знание основ СЕО – огромный плюс. Если вы ее заинтересовали проектом - значит у вас появился соратник и партнер, на которого можно положиться.
Ответный отзыв
it-advert
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Продвижение сайта: Яндекс не выдает в поиске
Ольга, четко сформулировала проблему. Всегда на связи. Благодарен за своевременную оплату.
Отличный профессионал. Оперативно подошел к вопросу, а главное доступно все объяснил!!) Дмитрий, спасибо!
Ответный отзыв
A-Zoloto
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$300
5 баллов
9 лет назад
Авторы. Эксклюзивные тематические статьи на женский сайт
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К текстам претензий нет.
Ответный отзыв
Sergey_Shevthuk
Сергей 
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$35
10 баллов
9 лет назад
2 флеш-баннера
Спасибо Ольге, за интересный заказ! Поработал с удовольствием. Рекомендую как отличного заказчика!
Сергей, спасибо! Сделал не за сутки, а за пару часов! И хотя были проблемы с оплатой, доработал и без претензий выслал!В общем избавил от проблем мою непрофессиональную душу, когда не знаешь как хочешь)))))
Ответный отзыв
delikatessa
61 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Авторы. Эксклюзивные тематические статьи на женский сайт
Ольга - работодатель, о котором можно только мечтать))))) Задачи ставит четко и ясно, всегда отвечает на все вопросы, оплачивает точно в срок. И плюс к этому очень приятный человек в общении. Сотрудничество с ней - это одно удовольствие. А это так редко бывает в наши дни, чтобы работа приносила не только деньги, но и удовольствие. Всем рекомендую! Не пожалеете!
Профессионал и очень ответственный человек!!! Разносторонние интересы и жизненный опыт, используемые в литературной работе, делают Татьяну практически незаменимым сотрудником! Любая тема по плечу! Рекомендую!
Ответный отзыв