Нужны тексты на тему частного предпринимательства. Тексты с юридической направленностью. Требования по адвего боле 90, будут и другие пожелания по написанию. Цена 30 руб за 1000 б/п
Музыкальный обозреватель
Добрый день всем!
Нужна молодая, продвинутая и адекватная девушка с хорошим музыкальным вкусом. знающая современные музыкальные направления и сплетни об известных музыкантах. Все новости черпать из зарубежных источников. Знать такие источники и уметь с ними работать - рерайтить статьи. в зависимости от Вашего стиля и качества работы - 2-8 заказов в месяц - 100-500-1000 руб. за статью.
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Похожие заказы
- $100Копирайтинг11 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен человек для рерайта 10 новостей, чтобы ужать каждую до 500 знаков Обязательные условия: - грамотный русский язык - отсутствие воды в тексте - понимание предмета/желание понять и ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт11 лет назад
На сайт нужны тексты: по бух.услугам по юр.услугам по услугам по составлению сметной документации по аудиту и инвентаризации А так же рекламный текст для досок объявлений по данным темам.Копирайтинг16 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте, нужен копирайтинг по тематике: страны - валюты, для магазина монет, оплата 70 руб / 1000 знаков, размер 1000-2000 на ваше усмотрение, в статьях ключи 3-4 разных, повторяющихся (у каждой страны в статье к названию ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется постоянный ежедневный рерайт текстов новостей (источник предоставляется) юридической тематики, в количестве 5 штук в день (1500-2000 знаков б/п в каждой), с публикацией в DLE.Копирайтинг15 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Очень большой объем текстов о джинсовой одежде разных производителей. Красивые тексты на 2000-2500 с одним ключом. Оплата 1$/1000Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется написать текст в разделы сайта по авто. Разделы (Марка/Модель). В среднем по 1000-1500 знаков. Все марки и модели которые есть на данный момент. В среднем цена за 1000 знаков не должна превышать ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад