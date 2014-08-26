Музыкальный обозреватель

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен15 заявок455 просмотров

Добрый день всем!

Нужна молодая, продвинутая и адекватная девушка с хорошим музыкальным вкусом. знающая современные музыкальные направления и сплетни об известных музыкантах. Все новости черпать из зарубежных источников. Знать такие источники и уметь с ними работать - рерайтить статьи. в зависимости от Вашего стиля и качества работы - 2-8 заказов в месяц - 100-500-1000 руб. за статью.

11 лет назад
naskay
Ольга 
54 года
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

UliKK
Юлия 
34 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$230
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Работаю с Ольгой уже четвертый месяц. Полная свобода творчества, честность, адекватность и своевременность с ней гарантированы! Главное, что все это без каких-то ограничений в сроках. Для фрилансера это бесценно! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

UliKK
Юлия 
34 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад

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