На сайт нужны тексты: по бух.услугам по юр.услугам по услугам по составлению сметной документации по аудиту и инвентаризации А так же рекламный текст для досок объявлений по данным темам.
Тексты на тему индивидуального предпринимательства
Нужны тексты на тему частного предпринимательства. Тексты с юридической направленностью. Требования по адвего боле 90, будут и другие пожелания по написанию.
Цена 30 руб за 1000 б/п
Заявки фрилансеров
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