Здравствуйте. Ищем человека для наполнения ювелирного интернет-магазина.(новый проект) От Вас: грамотное написание уникальных продаваемых текстов для разделов магазина. Приступить можно уже сейчас.
Удаленный оператор на телефоне в интернет-магазин
Требуется девушка для работы удаленным оператором в интернет-магазине парфюмерии. Работа постоянная. Соискателям, которые не готовы отработать минимум год просьба не откликаться на эту вакансию.
Должностные обязанности:
Работа с клиентами:
- подтверждение заказов
- консультирование о наличии товара
- консультирование о сроках и времени доставки
- извещение региональных клиентов о факте прибытия посылки
- общение с клиентами в онлайн-чате
Условия:
- Работа дома за компьютером.
- Оплата по числу отработанных часов. Первый месяц ставка 100 рублей/час, затем — 130 рублей/час, т.е. после испытательного срока оплата будет 1560 рублей за 12-ти часовой рабочий день.
- График работы 2 через 2, с 9:00 до 21:00 МСК - на испытательный срок, затем с 6:00 до 18:00 МСК. По желанию возможны переработки, которые оплачиваются отдельно по стандартной ставке.
Работаем все выходные и праздники в году за исключением 31 декабря, 1 января и 2 января. Отпрашиваться иногда можно, но это нежелательно.
- В 9:00 МСК в испытательный срок и в 6:00 МСК, если останетесь на постоянной основе, строго надо уже начинать работу. За опоздания — штраф 300 WMR
- Работа ведется в собственной системе учета заказов магазина. Обучение работе с этой системой в среднем занимает два дня. Программу для звонков тоже несложная.
Требования:
- Кандидат должен обладать позитивным сознанием, умением радоваться жизни и получать удовольствие от процесса работы. Нервные, легко раздражающиеся люди на эту вакансию точно не подойдут.
- Обязателен грамотный устный русский язык: произношение без акцента, понимание того как надо правильно ставить ударения («звонИт, а не звОнит» — самый простой пример).
- Обязательно умение понятно и доходчиво формулировать свои мысли и доводить эти мысли до других людей так, чтобы вас понимали.
- Грамотный письменный русский язык будет плюсом.
- Филологическое образование по русскому языку будет серьезным плюсом.
- Оплата только через Webmoney в WMR. Деньги выплачиваются раз в неделю по пятницам. Выплаты каждую неделю.
- Для работы нужны высокоскоростной Интернет, компьютер с ОС Windows и гарнитура с микрофоном. Соискателей, у которых часто случаются форс-мажоры такие, как отключение света, обрывы Интернета и прочее, просим не откликаться на данную вакансию
- Кандидат на вакансию должен обладать стрессоустойчивостью, т.к. иногда попадаются сложные клиенты, которые могут нахамить, обругать и пр. Таких клиентов немного, но они есть, и при общении с ними нужно сохранять выдержку и спокойствие.
- Необходимо будет пройти собеседование по скайпу.
- Предыдущий опыт работы в интернет-магазинах и опыт работы с парфюмерией необязательны. Всему научим.
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