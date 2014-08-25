Удаленный оператор на телефоне в интернет-магазин

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт8 заявок369 просмотров

Требуется девушка для работы удаленным оператором в интернет-магазине парфюмерии. Работа постоянная. Соискателям, которые не готовы отработать минимум год просьба не откликаться на эту вакансию.

Должностные обязанности:

Работа с клиентами:

- подтверждение заказов

- консультирование о наличии товара

- консультирование о сроках и времени доставки

- извещение региональных клиентов о факте прибытия посылки

- общение с клиентами в онлайн-чате

Условия:

- Работа дома за компьютером.

- Оплата по числу отработанных часов. Первый месяц ставка 100 рублей/час, затем — 130 рублей/час, т.е. после испытательного срока оплата будет 1560 рублей за 12-ти часовой рабочий день.

- График работы 2 через 2, с 9:00 до 21:00 МСК - на испытательный срок, затем с 6:00 до 18:00 МСК. По желанию возможны переработки, которые оплачиваются отдельно по стандартной ставке.

Работаем все выходные и праздники в году за исключением 31 декабря, 1 января и 2 января. Отпрашиваться иногда можно, но это нежелательно.

- В 9:00 МСК в испытательный срок и в 6:00 МСК, если останетесь на постоянной основе, строго надо уже начинать работу. За опоздания — штраф 300 WMR

- Работа ведется в собственной системе учета заказов магазина. Обучение работе с этой системой в среднем занимает два дня. Программу для звонков тоже несложная.

Требования:

- Кандидат должен обладать позитивным сознанием, умением радоваться жизни и получать удовольствие от процесса работы. Нервные, легко раздражающиеся люди на эту вакансию точно не подойдут.

- Обязателен грамотный устный русский язык: произношение без акцента, понимание того как надо правильно ставить ударения («звонИт, а не звОнит» — самый простой пример).

- Обязательно умение понятно и доходчиво формулировать свои мысли и доводить эти мысли до других людей так, чтобы вас понимали.

- Грамотный письменный русский язык будет плюсом.

- Филологическое образование по русскому языку будет серьезным плюсом.

- Оплата только через Webmoney в WMR. Деньги выплачиваются раз в неделю по пятницам. Выплаты каждую неделю.

- Для работы нужны высокоскоростной Интернет, компьютер с ОС Windows и гарнитура с микрофоном. Соискателей, у которых часто случаются форс-мажоры такие, как отключение света, обрывы Интернета и прочее, просим не откликаться на данную вакансию

- Кандидат на вакансию должен обладать стрессоустойчивостью, т.к. иногда попадаются сложные клиенты, которые могут нахамить, обругать и пр. Таких клиентов немного, но они есть, и при общении с ними нужно сохранять выдержку и спокойствие.

- Необходимо будет пройти собеседование по скайпу.

- Предыдущий опыт работы в интернет-магазинах и опыт работы с парфюмерией необязательны. Всему научим.

11 лет назад
pavlov11188
Юрий 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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