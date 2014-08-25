Нужно написать текст для выставочной презентации.
Ищем content writers
привет, мы ищем писателей контента на английском языке для веб сайта, на длительное срок, тема: автомобили, прайс 5-7 долларов за 1000 слов.
Условия работы:
Пишете 2 статьи, по требованиям описанных в ТЗ, наш копирайтер проверяет текст, если статья отвечает нашим требованиям, продолжаем работать, на данный момент требуется написать 20 статей.
Работаем без предоплаты, по факту выполненной работы.
Заявки фрилансеров
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