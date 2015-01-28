Написать статьи

Исходные тексты прилагаются и будут прилагаться всегда. Для адекватных исполнителей готов стать постоянным заказчиком. Пишите цену за которую готовы взять работу (1к без пробелов) и свой icq если есть.
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