Нужны статьи в категории интернет магазина, оплата 40р за 1000зн. Текст в свободной форме, но с обязательными ключевыми словами. Основное направление - автомобильное освещение. Необходимо около 300 статей. Проверяем на оригинальность.
Копирайтинг (политическая тематика, биография)
Для нового пустого сайта и ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПЕРСОНЕ необходимо написать контент на 10000-20000 символов, по схеме: главная страница , оптимизированная на два среднечастотых ключа (Фамилия ; ФИО) + несколько внутренних страниц , максимально тематично ссылающихся на главную.
При подаче заявки присылайте примеры своих статей схожей тематики, а так же Ваши идеи для конкуренции с сайтами типа биографии и разделов новостей СМИ по этой персоне.
Заявки фрилансеров
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