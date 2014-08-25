Копирайтинг (политическая тематика, биография)

Для нового пустого сайта и ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПЕРСОНЕ необходимо написать контент на 10000-20000 символов, по схеме: главная страница , оптимизированная на два среднечастотых ключа (Фамилия ; ФИО) + несколько внутренних страниц , максимально тематично ссылающихся на главную.

При подаче заявки присылайте примеры своих статей схожей тематики, а так же Ваши идеи для конкуренции с сайтами типа биографии и разделов новостей СМИ по этой персоне.