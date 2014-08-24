Новости по автомобильной тематике

Необходимо отслеживать несколько ресурсов (1 раз в 2-3 дня, список я дам) и писать новости на основе найденной информации.

В итоге будет 1-3 новости в неделю.

Напишите сразу цену за 1000 знаков и есть ли у вас опыт написания новостей