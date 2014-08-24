Статьи на электротехнические темы

  1. Биржа фриланса
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Закрыт11 заявок167 просмотров

Требуется несколько исполнителей для написания технических статей с использованием ключевых слов на электротехническую тематику: кабельные муфты, кабельно-проводниковая продукция, насосы, двигатели и пр.

Требования к соискателю:

- знание основ электротехники

- знание электротехнического оборудования (желательно)

- оперативность

Написание статей
11 лет назад
w1sekaa
40 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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