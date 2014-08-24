Здравствуйте! Нужен копирайтер для написания статей и текстов на мебельный сайт. Примерно 108 к символов без пробелов. Ищу на постоянную основу так как сайтов много. Бюджет на этот ...
Статьи на электротехнические темы
Требуется несколько исполнителей для написания технических статей с использованием ключевых слов на электротехническую тематику: кабельные муфты, кабельно-проводниковая продукция, насосы, двигатели и пр.
Требования к соискателю:
- знание основ электротехники
- знание электротехнического оборудования (желательно)
- оперативность
Заявки фрилансеров
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